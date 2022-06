Si ribalda pulmino | muore un ragazzo di 12 anni

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 13 giugno 2022) Torino – È deceduto nella notte undi 12, che ieri sera era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Maggiore” di Novara, in seguito a un incidente stradale avvenuto attorno alle 20,30 sull’autostrada A4, poco dopo il casello di Marcallo-Mesero, in territorio lombardo. Per cause in fase d’accertamento da parte della polizia stradale di Novara Est, cui spetta la competenza nella tratta autostradale Milano-Torino, un Ford Transit adibito a, che viaggiava in direzione Torino, si era ribaltato uscendo di strada. A bordo viaggiavano alcuni componenti di una società calcistica giovanile novarese: quattro adulti e quattro minori.Sei i ricoverati: il dodicenne a Novara e gli altri all’ospedale di Magenta.Sul luogo del sinistro, assieme agli agenti della Polstrada erano ...