Fuorigioco | si cambia ancora | stop alle chiamate millimetriche

(Di lunedì 13 giugno 2022) L’International Football Association Board, garante delle regole del calcio, si riunirà oggi a Doha per la sua 136esima assemblea generale annuale, durante la quale verrà valutata l’introduzione di un sistema semi-automatico di rilevazione del, che potrebbe essere utilizzato ai Mondiali di quest’anno in Qatar. Il termine “semi-automatico” viene utilizzato perchè la FIFA insiste sul L'articolo

L'assemblea Ifab valuta i test già effettuati: in Qatar sarà utilizzato il nuovo sistema. E poi si passerà all'automatico ...Un sistema semi-automatico di rilevazione del fuorigioco potrebbe essere utilizzato ai Mondiali di quest'anno in Qatar, con l'International Football Association Board, "custode" delle leggi del gioco, ...