Ascolti TV 9 giugno 2022, Sei Sorelle non ingrana: le repliche del Paradiso andavano meglio (Di venerdì 10 giugno 2022) Come sono andati gli Ascolti tv del 9 giugno 2022? Il Prime Time di Rai 1 e Canale 5 è stato arricchito dalle repliche di due programmi molto amati dal pubblico spettatore. Da una parte Don Matteo 12 e dall'altra Scherzi a parte. Anche tra le soap opera ci sono delle importanti segnalazioni da fare, soprattutto per quanto riguardano le novità di questo periodo di Rai e Mediaset. E tra i game show, la corona di re va indubbiamente a Marco Liorni con la sua imperdibile Reazione a Catena! Ascolti TV ieri 9 giugno, bene le repliche di Don Matteo e e quelle di Scherzi a parte Don Matteo continua ad essere una certezza anche in replica. Basti pensare che la puntata di ieri 9 giugno, la seconda della dodicesima stagione, ha avvicinato davanti agli schermi di ...

