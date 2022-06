(Di giovedì 9 giugno 2022) L'Ora - Claudio Santamaria Nella serata di ieri,, su Rai1 Torno Indietro e Cambio Vita ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Referendum ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Quattro Matrimoni ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Un Paese a Dieta ha catturato l’attenzione di .000 ...

Advertising

fabiofabbretti : Da segnalare al pomeriggio il calo di #EstateInDiretta al 15.7%. #Pomeriggio5 è sopra (16.2% e 17.4%) - fabiofabbretti : Rai 1 con il film #TornoIndietroECambioVita sfiora i 3 milioni (16.8%) mentre la prima de #LOra non arriva a 2 mln… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 8 giugno 2022: Torno indietro e cambio vita Chi l’ha visto? L’ora inchiostro contro piombo dat… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 8 giugno 2022: Torno indietro e cambio vita, Chi l'ha visto?, L'ora inchiostro contro piombo,… - fictionmediaset : RT @Anna50732053: Al di là degli ascolti che potrà fare iseguirò con immenso piacere tutte le puntate di questo capolavoro. Storia, recitaz… -

MAM-e

Nazionale ATv: 6 milioni e mezzo di telespettatori per Italia - Ungheria Il match di Nations League, ... risultando il programma più seguito della prima serata8 giugno 2022 Il match ...... Umberto Gandini, sulle finali - scudetto che inizierannosera fra Virtus Segafredo ... evidenzia come la Serie A abbia migliorato i propriin tv: "Siamo in crescita su RaiSport ed ... Ascolti tv ieri mercoledì 8 giugno 2022: share di Torno indietro e cambio vita, L'Ora-Inchiostro contro piombo-Dati Auditel