Traffico Roma del 08-06-2022 ore 11 | 30

(Di mercoledì 8 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppiaincolonnato sul tratto Urbano della A24 per un veicolo fermo in panne tra via di Tor Cervara e via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico rallentamenti per un incidente anche se da poco rimosso in via Andrea Doria altezza incrocio con via Tunisi intenso ilsulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale aletta proseguono i lavori di potatura in via Prenestina con riduzione di carreggiata tra Largo Preneste via Bartolomeo Colleoni indetto per la giornata di oggi 1 sciopero del trasporto aereo prossime fasce di garanzia ...