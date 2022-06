“In 2 in infermeria”. L’Isola dei Famosi continua a perdere pezzi: la notizia sui naufraghi è appena arrivata (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo le grandi discussioni avvenute in puntata torna la pace sulL’Isola dei Famosi. In particolare grandi abbracci tra Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. I tre erano stati protagonisti di una discussione, ma adesso si sono chiariti e tra di loro è scoppiata la pace. Infatti durante la diretta dello scorso lunedì i naufraghi hanno dato vita a nuove discussioni, che hanno visto Nicolas e Nick in due gruppi distinti e separati. Mentre Nicolas Vaporidis è rimasto fermo nella sua posizione con i suoi amici di sempre, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, da parte del cantante sembrerebbe esserci stato un piccolo tradimento. Nick Luciani era passato dalla parte di Lory Del Santo che sarebbe stata eliminata in seguito. Ora tutte le incomprensioni sembrano davvero acqua passata. Durante il daytime andato in onda si sono visti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo le grandi discussioni avvenute in puntata torna la pace suldei. In particolare grandi abbracci tra Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. I tre erano stati protagonisti di una discussione, ma adesso si sono chiariti e tra di loro è scoppiata la pace. Infatti durante la diretta dello scorso lunedì ihanno dato vita a nuove discussioni, che hanno visto Nicolas e Nick in due gruppi distinti e separati. Mentre Nicolas Vaporidis è rimasto fermo nella sua posizione con i suoi amici di sempre, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, da parte del cantante sembrerebbe esserci stato un piccolo tradimento. Nick Luciani era passato dalla parte di Lory Del Santo che sarebbe stata eliminata in seguito. Ora tutte le incomprensioni sembrano davvero acqua passata. Durante il daytime andato in onda si sono visti ...

Advertising

InesGiochi : Che gruppo di merda si può dire ??? L'ho detto... Edoardo, l'unica brutta persona che porta sfiga sei tu, mamma mia… - Claudia72218970 : E comunque vorrei almeno specificare che Nick non ha mai preso una posizione, non si é mai esposto, sta 15gg in inf… - PrincipessaMon3 : Poi parlate dell'incoerenza di estefalsia(giustamente). Guardate come cambiate voi opinione. Nick l'ho sempre visto… - SuperPetra2 : @Didi06417800 @jekooz @Ride80Free Ovvio, dopo 3 mesi la fame si fa sentire. Nick dopo l infermeria è un altro #isola - ully37834952 : nick dopo l'eliminazione di lory ha capito di aver sbagliato a fare il sabotatore della sua ex squadra dei cucarac… -