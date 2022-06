Campioni di giornalismo: premio del sindaco - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un premio che ne contiene molti altri. Il sindaco Massimiliano Angori con la consigliera alle Pari Opportunità Lara Biondi hanno incontrato gli studenti della scuola media Leopardi di Vecchiano per ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unche ne contiene molti altri. IlMassimiliano Angori con la consigliera alle Pari Opportunità Lara Biondi hanno incontrato gli studenti della scuola media Leopardi di Vecchiano per ...

Advertising

merlinoontheweb : @RobertoRenga di quel mondo. Abbiamo visto ragazzini diventare grandi campioni. Come dimenticare il commento imba… - Campioni_cn : Oggi a Cuneo il grande finale del progetto 'A scuola di giornalismo con Piero Dardanello' - GabrieleGalilea : RT @rprat75: Originale, colto, appassionato. Profondo conoscitore dello sport. Aveva 91 anni. Lascia in eredità il suo giornalismo di quali… - davids7683 : RT @rprat75: Originale, colto, appassionato. Profondo conoscitore dello sport. Aveva 91 anni. Lascia in eredità il suo giornalismo di quali… - ariannagalati_ : È riuscito a far appassionare chiunque al tennis, raccontandolo in hna forma romanzo ogni volta diversa: thriller s… -