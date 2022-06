Boss in Incognito, chi è il protagonista della seconda puntata? (Di martedì 7 giugno 2022) Questa sera, su Rai 2, alle ore 21:25, va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Boss in Incognito, il programma condotto da Max Giusti. Ancora una volta l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero coordinare l’esperienza in Incognito di un dirigente o una dirigente d’azienda, adeguatamente camuffato/a per non farsi riconoscere dai propri dipendenti. In alcune occasioni può essere lo stesso conduttore ad intervenire in prima persona, sempre ovviamente camuffato in modo tale da risultare irriconoscibile. Questa sera la puntata di Boss in Incognito si svolge a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il protagonista è Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Questa sera, su Rai 2, alle ore 21:25, va in onda lanuova stagione diin, il programma condotto da Max Giusti. Ancora una volta l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero coordinare l’esperienza indi un dirigente o una dirigente d’azienda, adeguatamente camuffato/a per non farsi riconoscere dai propri dipendenti. In alcune occasioni può essere lo stesso conduttore ad intervenire in prima persona, sempre ovviamente camuffato in modo tale da risultare irriconoscibile. Questa sera ladiinsi svolge a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Ilè Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella ...

Advertising

CorriereUmbria : Boss in incognito, stasera c'è Ugo Pellegrino di Arcadia Yacht #bossinincognito #ugopellegrino #arcadiayacht… - MontiFrancy82 : #bossinincognito protagonista Ugo Pellegrino di Arcadia Yachts @Max_Giusti - T7TorreSette : #Bossinincognito, protagonista su @RaiDue l'Arcadia Yachts di Torre Annunziata. Stasera la puntata del docu-reality… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Boss in incognito”, protagonista Ugo Pellegrino di Arcadia Yachts. Il docu-reality condotto da Max … - SMSNEWSOFFICIAL : #bossinincognito protagonista Ugo Pellegrino di Arcadia Yachts @Max_Giusti -