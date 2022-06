“Procida racconta”, la letteratura si ispira alle storie dell’isola: gli ospiti (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La letteratura che viaggia tra la gente, la comunità dell’isola che ispira parole e narrazione, i volti Procidani che si fanno pagine di un libro, non solo metaforico, attraverso cui svelare l’identità della Capitale Italiana della Cultura 2022. Dall’8 al 12 giugno torna “Procida racconta. Sei autori in cerca di personaggio”, il festival letterario nato da un’idea di Chiara Gamberale e Nutrimenti e giunto alla sesta edizione. Il format prevede che sei ospiti attraversino l’isola nei suoi angoli più nascosti penetrandone l’intimità per eleggere a personaggio uno degli abitanti, approfondirne la storia, registrane gli aneddoti, scoprire il suo legame con l’isola e – infine – trasformare l’incontro in un racconto, da leggere in pubblico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lache viaggia tra la gente, la comunitàcheparole e narrazione, i voltini che si fanno pagine di un libro, non solo metaforico, attraverso cui svelare l’identità della Capitale Italiana della Cultura 2022. Dall’8 al 12 giugno torna “. Sei autori in cerca di personaggio”, il festival letterario nato da un’idea di Chiara Gamberale e Nutrimenti e giunto alla sesta edizione. Il format prevede che seiattraversino l’isola nei suoi angoli più nascosti penetrandone l’intimità per eleggere a personaggio uno degli abitanti, approfondirne la storia, registrane gli aneddoti, scoprire il suo legame con l’isola e – infine – trasformare l’incontro in un racconto, da leggere in pubblico ...

