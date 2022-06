Nations League | calendario e risultati | la Francia pareggia con la Croazia | Austria-Danimarca in ritardo per problemi di elettricità

(Di lunedì 6 giugno 2022) E’ iniziato lo spettacolo della, la competizione si è aperta con la vittoria della Polonia contro il Galles. L’Italia è stata inserita nella Lega A in un girone molto difficile contro Inghilterra, Germania e Ungheria. Gli azzurri sono reduci dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 e dalla sconfitta nella finalissima contro l’Argentina. Partecipano tante Nazionali in grado di fare la differenza: le favorite sono soprattuttoe Spagna. Nelle prossime partite andrà in scena un vero e proprio tour de force con tante gara ravvicinate. Nelle prime gare pareggio nel big match tra Spagna e Portogallo. Brutta sconfitta dellacontro l’e tonfo dell’Inghilterra contro l’Ungheria, 1-0 il risultato. Pareggio tra Italia e Germania, Kimmich ...

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - CB_Ignoranza : Le gioie della Nations League. #AndorraMoldavia #NationsLeague - DiMarzio : Il programma delle partite di oggi di #NationsLeague - ColucciLc : RT @sportli26181512: Nations League, l'Italia cerca la vittoria contro l'Ungheria: le quote: (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Da Bologna a Cesena. L… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: CROAZIA-FRANCIA 1-1 Risultato finale ? ? #Rabiot (52') ? rig. #Kramaric (82') ? ? -

SPLIT (CROAZIA) - Solo un pari tra Croazia e Francia nella seconda giornata del girone A1 di Nations League. Le due nazionali vengono da due precedenti sempre in Nations League e soprattuto dalla sfida in finale del Mondiale del 2018. Entrambe le formazioni hanno perso al debutto. Serataccia in Nations League per Milan Skriniar, sconfitto con la sua Slovacchia per mano del Kazakistan ma soprattutto uscito ko al 43' per un infortunio che tiene in apprensione l'intero mondo Inter. Croazia e Francia hanno chiuso sull'1-1 la partita di Nations League giocata a Spalato, valida per la 2/a giornata del gruppo 1.