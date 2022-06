J-Ax, il duro sfogo del rapper | Ecco “tutto quello che ho dovuto passare per colpa sua” (Di sabato 4 giugno 2022) J-Ax, proprio in questi giorni ha sorpreso tutti i suoi fan con la notizia del suo tanto atteso ricongiungimento con il collega e amico Fedez. Dopo la lite che li ha portati a dividersi per molto tempo, sono pronti per un nuovo inizio, ma J-Ax racconta di quello che ha dovuto passare. Il famoso rapper ormai cinquantenne ha dichiarato che il suo progetto con Fedez riguarderà la musica, ma anche molto di più. E’ un un’idea più strutturata di fronte alla quale non si è tirato indietro. Ma recentemente si è lasciato andare ad un duro sfogo che ha fatto riflettere tutto il suo pubblico. J-Ax (fonte web)J ax, i suoi numeri da non credere Una carriera di tutto rispetto con i suoi 171 dischi di platino e 41 dischi d’oro. È un campione del rap che ha riempito ... Leggi su esclusiva (Di sabato 4 giugno 2022) J-Ax, proprio in questi giorni ha sorpreso tutti i suoi fan con la notizia del suo tanto atteso ricongiungimento con il collega e amico Fedez. Dopo la lite che li ha portati a dividersi per molto tempo, sono pronti per un nuovo inizio, ma J-Ax racconta diche ha. Il famosoormai cinquantenne ha dichiarato che il suo progetto con Fedez riguarderà la musica, ma anche molto di più. E’ un un’idea più strutturata di fronte alla quale non si è tirato indietro. Ma recentemente si è lasciato andare ad unche ha fatto riflettereil suo pubblico. J-Ax (fonte web)J ax, i suoi numeri da non credere Una carriera dirispetto con i suoi 171 dischi di platino e 41 dischi d’oro. È un campione del rap che ha riempito ...

Advertising

zazoomblog : “Mi sono ribellata”: il duro sfogo di Orietta Berti che racconta cosa le è successo - #ribellata”: #sfogo #Orietta… - serieAnews_com : ?? Italia ai Mondiali, duro sfogo di Baggio Che ne pensate? #Italia #Nazionale #Baggio #mancini #RobertoBaggio… - elisaorlando3 : Il duro sfogo di Santoro: 'I Tg Rai tengano conto anche di chi non vuole l'invio di armi' - EleMellea : RT @sophicinoo: è uno sfogo così duro e viscerale che mi spezza il cuore lui l’ha scritta per se stesso - sophicinoo : è uno sfogo così duro e viscerale che mi spezza il cuore lui l’ha scritta per se stesso -