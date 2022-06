Giubileo della regina | allarme bomba a Trafalgar Square Mirror | “Forte scoppio” La polizia evacua la zona | “Veicolo sospetto”

(Di sabato 4 giugno 2022) Il ritrovamento durante i festeggiamenti per il. La: «Incidente concluso», l’ipotesi di una esplosione controllata

Lo riporta Sky News, mentre nella capitale britannica continuano i festeggiamenti per ildi PlatinoRegina. Secondo quanto riferito al Mirror da una testimone oculare si è parlato di ...La polizia britannica ha reso noto di aver evacuato Trafalgar Square a Londra, vicino a dove si terranno le celebrazioni per celebrare ildi platinoregina Elisabetta, ma l'allerta di sicurezza si è conclusa poco dopo. "L'incidente si è concluso e la piazza riaprirà a tempo debito", ha reso noto la Met Police su Twitter, ...Roma, 4 giu. (askanews) - Lo spettacolare cambio della Guardia a Windsor per il terzo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino della ...Roma, 4 giugno 2022 - Paura a Trafalgar Square nei giorni del giubileo di Platino della regina Elisabetta. La piazza simbolo di Londra è stata evacuata stamattina poco prima delle 9:30 dopo la ...