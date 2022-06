Il laboratorio del made in Italy dove nascono gli abiti intelligenti (Di giovedì 2 giugno 2022) In D-Air Lab il fondatore del celebre marchio di tute per motociclisti Lino Dainese esplora tutte le possibilità dell'unione tra tecnologia e abbigliamento, da airbag integrati a modelli per chi va in monopattino Leggi su wired (Di giovedì 2 giugno 2022) In D-Air Lab il fondatore del celebre marchio di tute per motociclisti Lino Dainese esplora tutte le possibilità dell'unione tra tecnologia e abbigliamento, da airbag integrati a modelli per chi va in monopattino

Advertising

supercstark : RT @jenlisaswasabi: siamo tutti una grande famiglia parlando di una squadra di avvocati in un processo del genere manco fosse una puntata d… - soojinsprint : RT @jenlisaswasabi: siamo tutti una grande famiglia parlando di una squadra di avvocati in un processo del genere manco fosse una puntata d… - iamcoralinee : RT @jenlisaswasabi: siamo tutti una grande famiglia parlando di una squadra di avvocati in un processo del genere manco fosse una puntata d… - Iuvskazutora : RT @jenlisaswasabi: siamo tutti una grande famiglia parlando di una squadra di avvocati in un processo del genere manco fosse una puntata d… - viperlando : RT @jenlisaswasabi: siamo tutti una grande famiglia parlando di una squadra di avvocati in un processo del genere manco fosse una puntata d… -