Martina ha chiesto a Erika di sposarla Ecco la proposta de Le Perle degli Omofobi

(Di mercoledì 1 giugno 2022)Tammaro haMattina di. Lo si apprende da un video postato sulla pagina Instagram de Le, il progetto che le due ragazze hanno aperto per testimoniare le decine di insulti che ricevono quotidianamente, per il solo fatto di amarsi. Sulle note di Perfect di Ed Sheeran si può quindi vedere ladi matrimonio realizzata da, con l’aiuto dello staff di Mirabilandia, e la reazione splendida diche, sopresa ed emozionatissima, ha accettato dicendo il suo “sì“.: "Ci amiamo, ma per loro siamo pervertite o una categoria su YouPorn" Nel 2020 avevamo fatto una chicchierata con ...

Con una sorpresa particolare organizzato insieme allo staff di Mirabilandia stamattinaTammaro haa Erika Mattina di sposarla dopo 4 anni insieme. Le ragazze conosciute come Le Perle degli Omofobi e già premiate Piemontesi dell'anno 2021 dai lettori di Quotidiano ...