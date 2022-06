Il Paradiso delle Signore 7, Jenny De Nucci potrebbe far parte del cast (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lunedì 30 maggio 2022, sono partite ufficialmente le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap opera, giunta alla settima edizione, tornerà a tenere compagnia a suoi fedeli telespettatori da settembre 2022. Nella mattinata di mercoledì 1° giugno, Jenny De Nucci suo profilo social ha pubblicato una foto dagli studi romani Videa, luogo in cui il cast è impegnato con le registrazioni dei nuovi episodi. Le indiscrezioni, rivelano, che tra i protagonisti è tornato ad esserci Cristiano Caccamo. Il Paradiso delle Signore 7, nel cast potremmo vedere anche Jenny De Nucci Il pubblico attende con ansia di scoprire cosa sta accadendo durante le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lunedì 30 maggio 2022, sono partite ufficialmente le ripresenuove puntate de Il. La soap opera, giunta alla settima edizione, tornerà a tenere compagnia a suoi fedeli telespettatori da settembre 2022. Nella mattinata di mercoledì 1° giugno,Desuo profilo social ha pubblicato una foto dagli studi romani Videa, luogo in cui ilè impegnato con le registrazioni dei nuovi episodi. Le indiscrezioni, rivelano, che tra i protagonisti è tornato ad esserci Cristiano Caccamo. Il7, nelpotremmo vedere ancheDeIl pubblico attende con ansia di scoprire cosa sta accadendo durante le ...

