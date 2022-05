Roma choc, giornalista aggredita da cinque ragazzi: 'Ti bruciamo casa'. Minacce anche alle figlie (Di martedì 31 maggio 2022) choc al Tiburtino : una violenta aggressione in casa di una giornalista di LaPresse , mentre era in casa con la famiglia. ' Entriamo e ti bruciamo casa ' : così un gruppo di cinque ragazzini, ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022)al Tiburtino : una violenta aggressione indi unadi LaPresse , mentre era incon la famiglia. ' Entriamo e ti' : così un gruppo dini, ...

