Carlos Alcaraz: “Non sono lontano dal vincere uno Slam. Dovevo iniziare meglio (Di martedì 31 maggio 2022) Carlos Alcaraz è stato sconfitto da Alexander Zverev nei quarti di finale del Roland Garros 2022. Lo spagnolo partiva con i favori del pronostico sulla terra rossa di Parigi, ma è stato battuto in quattro set dal tedesco e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Il giovane fuoriclasse, attuale numero 6 del mondo, ci proverà nel prossimo futuro. Nella conferenza stampa successivo all’incontro ha analizzato quanto è successo nella capitale francese. Carlos Alcaraz è apparso molto lucido: “Esco a testa alta perché ho lottato fino all’ultimo pallone e all’ultimo secondo e per questo sono contento. Devo imparare la lezione, è stata una partita dura. Non sono partito bene e, a questo livello, con i migliori, bisogna iniziare meglio. Questa è la lezione da ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)è stato sconfitto da Alexander Zverev nei quarti di finale del Roland Garros 2022. Lo spagnolo partiva con i favori del pronostico sulla terra rossa di Parigi, ma è stato battuto in quattro set dal tedesco e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Il giovane fuoriclasse, attuale numero 6 del mondo, ci proverà nel prossimo futuro. Nella conferenza stampa successivo all’incontro ha analizzato quanto è successo nella capitale francese.è apparso molto lucido: “Esco a testa alta perché ho lottato fino all’ultimo pallone e all’ultimo secondo e per questocontento. Devo imparare la lezione, è stata una partita dura. Nonpartito bene e, a questo livello, con i migliori, bisogna. Questa è la lezione da ...

