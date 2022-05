Sky: Bernardeschi ha preso tempo per decidere sull’offerta del Napoli, ha opportunità anche all’estero (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Napoli sta pensando seriamente a Federico Bernardeschi per rafforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. L’ha svelato il presidente De Laurentiis nella conferenza stampa di oggi e l’ha confermato la redazione di Sky Sport sul suo sito ufficiale, dove si legge che… «ora il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti (“Non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie l’allenatore” osserva ADL) ma le porte a questa opzione non sono chiuse. Il giocatore si è preso del tempo per decidere avendo altre opportunità anche all’estero» Porte aperte, dunque, per il trequartista oramai ex-Juventus e della Nazionale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilsta pensando seriamente a Federicoper rafforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. L’ha svelato il presidente De Laurentiis nella conferenza stampa di oggi e l’ha confermato la redazione di Sky Sport sul suo sito ufficiale, dove si legge che… «ora il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti (“Non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie l’allenatore” osserva ADL) ma le porte a questa opzione non sono chiuse. Il giocatore si èdelperavendo altre» Porte aperte, dunque, per il trequartista oramai ex-Juventus e della Nazionale. L'articolo ilsta.

