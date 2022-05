Chiara Nasti | replica al coro di Nicolò Zaniolo | Con quel gamberetto | la battuta sulle dimensioni scatena un putiferio

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il commento al vetriolo della compagna del centrocampista della Lazio, Mattia Zaccagni, in riferimento agli sfottò romanisti nel corso della festa giallorossa per la vittoria della Conference League.

Advertising

repubblica : Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo… - Marco61322288 : Ennesima dimostrazione che del body shaming che fa ride non vi importa niente. È bastata chiara nasti che ha detto… - zalevwski : RT @_quellate: girate questo screen a chiara nasti - valeria_rumi : RT @apmojita: Comunque la storia del cazzetto la tiri fuori solo se ti rode ancora il culo per la rottura e solo se hai 15 anni dai chiara… - provulusJFC : RT @repubblica: Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo Caponet… -

Inevitabile l'incrocio in azzurro con Zaccagni, partner di, con Mancini che spera nel buon senso dei due calciatori. In queste ore, però, a mettere ulteriore pepe nella querelle extra ...Stiamo parlando proprio di loro: Vittorio Parigini, attuale centrocampista del Como, e la sua bella Francesca Zaccagni, sorella di Mattia nonché compagno di. Fiocco rosa, quindi, per l'...«Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo». Questo coro, cantato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti al Circo Massimo, è diventato ampiamente di dominio pubblico ...Il ct, in versione pompiere, proverà ad attenuare le fiamme LA REPUBBLICA – A Coverciano si saluteranno con imbarazzo. Se già poteva esserci un po’ di tensione tra Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni per ...