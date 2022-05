Superlega, non è finita: il nuovo annuncio avverte Ceferin (Di domenica 29 maggio 2022) La questione Superlega non è ancora chiusa: le dichiarazioni giunte nella serata di ieri non lasciano tranquillo il presidente Uefa Ceferin Il discorso Superlega continua ad agitare il mondo del calcio. La Juventus è tra i club che più degli altri hanno spinto nella direzione di questa nuova competizione. Il presidente Andrea Agnelli ne ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 maggio 2022) La questionenon è ancora chiusa: le dichiarazioni giunte nella serata di ieri non lasciano tranquillo il presidente UefaIl discorsocontinua ad agitare il mondo del calcio. La Juventus è tra i club che più degli altri hanno spinto nella direzione di questa nuova competizione. Il presidente Andrea Agnelli ne ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GianchesterU : @PaPaganini Ceferin era impegnato a consegnare la sua coppa a quelli della Superlega e non si è accorto di niente.… - dianartemide12 : @rosysantacroce_ È la società che non vuole. È evidente questo. Poi però Agnelli parla di SuperLega... - MMMax1980 : Secondo #CeferinOut la #SuperLega è morta, ma di certo la #Uefa non è che goda di ottima salute dopo le varie figur… - keybianconera : @LeonettiFrank Obtorto collo non solo gliela deve consegnare, ma ci si deve pure congratulare... Altro che la Superlega non ha vinto...?????? - sfpolito1 : @Gianpaolo_5 Ahahahahah la faccia di Cefarin era tutta un programma! Consegnare la Champion al suo “nemico” in casa… -