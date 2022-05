Salvata dai vigili del fuoco dopo essere caduta… nel gabinetto

Leggi su curiosauro

(Di sabato 28 maggio 2022) Sul monte Walker, nello Stato di Washington, una donna ha rischiato di morire soffocata in una toilette. Come? Si era lanciata nel buco delpubblico per recuperare il telefono che le era caduto di mano… Ed è rimasta incastrata. La donna è statadaidel. Senza il loro intervento sarebbe rimasta incastrata nel water e sarebbe morta soffocata. Secondo le prime ricostruzioni stava cercando di recuperare lo smartphone che le era caduto accidentalmente nel posto meno indicato. Una scena iconica del film Trainspotting, in cui un protagonista fa un’immersione in un WC per recuperare qualcosa di prezioso… (captured) – www.curiosauro.itCaduta nel: stava per morire! La donna, una quarantenne di cui le autorità (per una questione di privacy e decenza) non hanno fatto nome, ...