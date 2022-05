L'Ue pensa a scorta militare per salvare il grano ucraino ed evitare crisi alimentare (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia l'ha riportata il quotidiano spagnolo El Pais come una delle ipotesi che sarà in discussione lunedì a Bruxelles Leggi su tg.la7 (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia l'ha riportata il quotidiano spagnolo El Pais come una delle ipotesi che sarà in discussione lunedì a Bruxelles

Advertising

riccino65 : @HoaraBorselli Pensa che a Salvini che è solo il capo di un partito in crollo paghiamo la scorta per andare alla sagra della porchetta - stefanoarrigot1 : @l_borrelli @DSantanche Pensa al paradosso italiano; paghiamo la scorta a dei parassiti. - zazoomblog : Grano Ucraina Ue pensa a scorta navale. Russia: Crisi alimentare colpa dellOccidente - #Grano #Ucraina #pensa… - infoitinterno : Grano Ucraina, Ue pensa a scorta navale. Russia: 'Crisi alimentare colpa dell'Occidente' - Matteo_Caldo_74 : RT @gallina_di: @K274863601 @Quirinale CHIARO MATTARELLA QUELLO CHE IL POPOLO VILIPESO, NON ACORA LOBOTOMIZZATO PENSA, PIÙ CHE A RAGIONE, C… -