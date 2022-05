Ascolti tv, Domenica IN show batte l’Isola dei famosi: ottimi numeri per la festa di Mara (Di sabato 28 maggio 2022) Finalmente Rai 1 torna a respirare anche al venerdì sera dopo il disastro di The Band. Il programma di Carlo Conti purtroppo per la rete che ci aveva creduto, non ha funzionato ma nella serata del 27 maggio 2022, grazie alla festa dedicata ai 30 anni di carriera di Mara Venier, gli Ascolti sono tornati a essere buoni. Non numeri incredibili ma quasi 3 milioni di spettatori, sono sicuramente un ottimo risultato per Domenica IN show. Una festa per Mara, per tutti gli amici presenti ma anche per il pubblico a casa che si è goduto una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. E visto tutto quello che è successo negli ultimi due anni e mezzo, con i palinsesti intrisi di programmazione d’emergenza tra pandemia e guerra, ci voleva proprio un po’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 maggio 2022) Finalmente Rai 1 torna a respirare anche al venerdì sera dopo il disastro di The Band. Il programma di Carlo Conti purtroppo per la rete che ci aveva creduto, non ha funzionato ma nella serata del 27 maggio 2022, grazie alladedicata ai 30 anni di carriera diVenier, glisono tornati a essere buoni. Nonincredibili ma quasi 3 milioni di spettatori, sono sicuramente un ottimo risultato perIN. Unaper, per tutti gli amici presenti ma anche per il pubblico a casa che si è goduto una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. E visto tutto quello che è successo negli ultimi due anni e mezzo, con i palinsesti intrisi di programmazione d’emergenza tra pandemia e guerra, ci voleva proprio un po’ ...

