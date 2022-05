Abramovich conferma che i proventi della cessione del Chelsea andranno in beneficenza «Milioni di persone ne trarranno beneficio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 maggio 2022) «Sono passati quasi tre mesi da quando ho annunciato la mia intenzione di vendere il. Durante questo periodo, il team ha lavorato duramente per trovare il giusto proprietario per il Club, quello nella posizione migliore per guidare con successo il club nelle prossime fasisua storia» Inizia così la nota ufficiale con cui anche Romanannuncia ladele saluta i fan dopo diciannove anni alla guida del club londinese. «La proprietà di questo Club comporta una grande responsabilità. Da quando sono arrivato al, quasi vent’anni fa, ho toccato con mano ciò che questo Club può ottenere. Il mio obiettivo è stato quello di garantire che il prossimo proprietario avesse la mentalità giusta per consentire altri successi per la squadra maschile e ...