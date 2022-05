Transizione ecologica | assegnati i fondi Pnrr per le prime tre Green Communities pilota | “Laboratori a cielo aperto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) Laparte dalle piccole comunità. Nascono i primi tre esperimenti diin Italia: le?Terre del Monviso, in Piemonte, la?Montagna del Latte, in Emilia Romagna?e il?Parco regionale Sirente Velino, in Abruzzo. Si tratta di tre comunità – di una ventina di comuni – che a fine maggio presenteranno le strategie per lo sviluppo sostenibile del loro territorio e della loro economia. Ben presto aprirà il bando per altre 27. In tutto saranno 30, finanziate con 135 milioni del(Piano nazionale di ripresa e resilienza). L’obiettivo è incentivare laalle energie rinnovabili e l’utilizzo equilibrato delle risorse naturali, nelle realtà rurali o montane. Sarà l’occasione per dare nuova vita alle aree interne dell’Italia, che da anni sono al centro ...