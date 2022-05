Moto3 | GP Italia Mugello 2022 | brutta caduta per Sasaki | travolto da Masia

(Di venerdì 27 maggio 2022) Grande spavento pernelle prove libere 2 del GP d’della. Il giapponese è stato sbalzato dalla moto, cadendo a terra rovinosamente. Lo spagnolopoi non è riuscito ad evitare il collega, centrandolo in pieno. Nell’incidente coinvolto anche Bartolini, senza conseguenze. Tutti i piloti sono coscienti, maè stato postato al centro medico in barella. Il dottor Michele Zasa della clinica mobile ha rassicurato ai microfoni di Sky Sport circa le condizioni del pilota: “sta bene, è stabile, è cosciente. Non ricorda la, ma è ben orientato nel tempo e nello spazio. Ho già fatto i primi accertamenti qui al centro medico, assistito dai colleghi del circuito del: radiografie negative, ...

Advertising

sportface2016 : #Moto3, #ItalianGP 2022: brutta caduta per #Sasaki al #Mugello, travolto da #Masia. Il medico della clinica mobile… - MotorcycleSp : Jaume Masiá ha guidato la seconda prova libera del GP d'Italia Moto3 al Mugello. Il suo tempo nella... #MotoGP… - infoitsport : Moto3, GP Italia: Foggia comincia molto bene al Mugello - MotorcycleSp : Dennis Foggia ha iniziato il GP d'Italia Moto3 al vertice delle sue prime prove libere. Il pilota de... #MotoGP… - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP del Mugello: Momento speciale del Motomondiale: questa settimana si corre al Muge… -

Tutti in pista al Mugello per il Gran Premio d'di MotoGP : domenica 29 maggio in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (anche e in chiaro su TV8), le gare di(ore 11), Moto2 (ore 12.Tutti in pista al Mugello per il GP d'di MotoGP: domenica 29 maggio in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (anche e in chiaro su TV8), le gare di(ore 11), Moto2 (ore 12.20) e ...Un impressionante Dennis Foggia ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento del Mondiale Moto3 2022. Sullo splendido scenario del circuito del ...L’edizione 2021 del GP d’Italia infatti non può che essere tristemente ... il team in cui Jason ha disputato la sua ultima stagione in Moto3, che ha voluto ricordarlo ieri.