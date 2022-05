Advertising

vito_de_masi : @bravimabasta @CottarelliCPI Un mio amico a Milano ha subito lo stesso trattamento per aver cercato di andare a cas… - ilgiornale : Palazzo Marino celebra i diritti dell'infanzia ma ignora i piccoli esclusi dai Centri estivi -

Il Manifesto

... saranno fortemente attratti da queste tecnologie ma non potranno accedervi restandonee ... professore ordinario di Chimica all'Università di- Bicocca, terrà domenica nell'ultima ......bambini vivono in silenzio il loro segreto del papà recluso per non essere stigmatizzati ed. Opera direttamente in Lombardia (, Voghera, Vigevano, Pavia e Bergamo), in Toscana, Campania ... Esclusi, Milano vista dai rapper delle case popolari di San Siro «Seven 7oo», rabbia e riscatto in musica dal quartiere abbandonato della città. Il collettivo di giovani che sta scombussolando la quiete musicale e sociale ...MILANO - Da tempo legati da un solido patto ... dei gommoni prodotti a San Donato Milanese. La decisione non esclude però la possibilità che i gommoni Lomac siano motorizzati anche con ...