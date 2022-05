Ragusa, morta a 30 anni l’infermiera Arianna Frasca: oggi i funerali (Di giovedì 26 maggio 2022) Ragusa – E’ morta a Milano dopo aver combattuto contro un brutto male, la 30enne Ragusana Arianna Frasca, infermiera all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Arianna prestava servizio all’ospedale Giovanni Paolo II nel reparto di Malattie Infettive. Lascia il marito, i genitori, il fratello.Tantissimi i messaggi postati in queste ore sui social dopo la notizia della morte della giovane 30enne, ecco alcuni postati su Facebook. “Amica mia Arianna, grazie per ció che sei stata, porteró sempre un pezzo di te con me. A presto” scrive Giulia.“Ci ricorderemo per sempre, della tua dolcezza e il tuo sorriso. Nessuna parola potrà colmare il vuoto che resta. Condoglianze e un abbraccio a tutta la famiglia” scrive Sandro. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022)– E’a Milano dopo aver combattuto contro un brutto male, la 30ennena, infermiera all’ospedale GiovPaolo II diprestava servizio all’ospedale GiovPaolo II nel reparto di Malattie Infettive. Lascia il marito, i genitori, il fratello.Tantissimi i messaggi postati in queste ore sui social dopo la notizia della morte della giovane 30enne, ecco alcuni postati su Facebook. “Amica mia, grazie per ció che sei stata, porteró sempre un pezzo di te con me. A presto” scrive Giulia.“Ci ricorderemo per sempre, della tua dolcezza e il tuo sorriso. Nessuna parola potrà colmare il vuoto che resta. Condoglianze e un abbraccio a tutta la famiglia” scrive Sandro. ...

Advertising

infoitinterno : Covid Ragusa, positivi in calo: morta donna di Modica - quotidianodirg : #Cronaca #aspragusa #covidragusa Covid Ragusa, positivi in calo: morta donna di Modica: E’ ancora in calo la curva… - sonia9mari : RT @RaiNews: L’aggressione sarebbe avvenuta all’uscita dell'abitazione della donna poco dopo le 13 di oggi. I soccorsi l'hanno trasportata… - ninda1952 : RT @RaiNews: L’aggressione sarebbe avvenuta all’uscita dell'abitazione della donna poco dopo le 13 di oggi. I soccorsi l'hanno trasportata… - RaiNews : L’aggressione sarebbe avvenuta all’uscita dell'abitazione della donna poco dopo le 13 di oggi. I soccorsi l'hanno t… -