“Pascucci sindaco di Ladispoli” | tutti gli appuntamenti del candidato fino al 1 giugno

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 maggio 2022)– Una settimana densa di eventi per la coalizione Un Nuovo Inizio e ildiAlessio. Proseguono a pieno ritmo gli incontri tematici e di quartiere orientati alla condivisione del programma e all’ascolto delle esigenze e proposte dei residenti. Eccogliin programmaal 1: Giovedì 26 maggio alle ore 18.00 – Confronto pubblico tra i candidatiorganizzato dagli Artigiani della CNA in Via Aldo Moro 37; Venerdì 27 maggio alle ore 18.00: Assemblea per un nuovo welfare partecipativo con gli utenti delle Cooperative Sociali in piazza Marescotti; Sabato 28 maggio • Dalle ore 09.00 alle 20.00 Presidio fisso con gazebo in Piazza Rossellini; • Alle ...