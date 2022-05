Il garante Ciambriello a Santa Maria Cv per la relazione su carceri e detenuti

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi conclude aCapua Vetere il ciclo di presentazioni provinciali organizzato daldei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale della Campania, che dopo Benevento, Salerno e Avellino presenterà la suaannuale 2021. Domani, 27 Maggio, alle ore 10:30, presso la sede della Fondazione Fest Centro di Formazione Forense, via Lussemburgo, aCapua Vetere, ilcampano, professor Samuele, presenterà la2021, scritta in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva, in cui si ripercorre l’operato del, con particolare approfondimento dei temi relativi alla condizione delle ...

Advertising

zazoomblog : ‘Il Monito’ ultimo appuntamento col garante Ciambriello e una testimonianza toccante - #Monito’ #ultimo… - michelegentile7 : Una nuova avventura per i bambini delle mamme detenute dell'Istituto a custodia attenuata di Lauro (AV). Si ringraz… - tvoggi : CARCERI E MINORI, IL REPORT DEL GARANTE CIAMBRIELLO GUARDA IL VIDEO - tvoggi : CARCERI E MINORI, IL REPORT DEL GARANTE CIAMBRIELLO Porta la data del 3 maggio la risoluzione di indirizzo con la q… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DETENUTI - Il Garante Ciambriello presenterà la Relazione Annuale 2021 sul sistema delle carceri salernitane alla Carit… -

anteprima24.it

... affinché l'indifferenza non diventi un proiettile letale per chi vive il carcere e per la comunità", è il pensiero delregionale delle persone private della libertà prof. Samuele...Una relazione redatta dalcampano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele, sulla base di uno studio a livello regionale che ha disegnato un ... 'Il Monito', ultimo appuntamento col garante Ciambriello e una testimonianza toccante Il Garante: «un confronto a più voci per creare sinergia tra operatori del mondo penitenziario» Si conclude a Santa Maria Capua Vetere il ciclo di presentazioni provinciali organizzato dal Garante dei ...Al tavolo di palazzo Caracciolo il Procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D'Onofrio: "Lo stato deve offrire garanzie e strutture idonee ai detenuti" ...