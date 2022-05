Elodie “apre tutte le porte” | Così ha “steso” Gianni Morandi

Leggi su newstv

(Di giovedì 26 maggio 2022), durante il concerto organizzato da Radio Italia Live, è riuscita a conquistare proprio tutti. Compreso. Classe 1990,ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2015, anno in cui è stata selezionata per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.stende tutti (web source)La cantante si è classificata al secondo posto e, nello stesso anno, ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Un’altra vita”, schizzato in cima alle classifiche in poco tempo. La svolta grazie al Festival di Sanremo La consacrazione è arrivata con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2017.si è esibita sul palco dell’Ariston con il singolo “Tutta colpa mia”, conquistando il pubblico. L’artista si è poi contraddistinta per l’uscita di numerosi singoli di ...