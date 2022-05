(Di giovedì 26 maggio 2022) Era l’occasione per festeggiare il settantanovesimo compleanno di Al. Durante un’intervista su Rai Uno però ilsi è lasciato andare a sorprendenti rivelazioni. Dichiara di fare l’amore da 79 anni, maavrebbe immaginato la “particolare partner” con la quale ha dichiarato di vivere l’intimità. Alè uno dei più apprezzati cantanti della musica popolare italiana. Volto televisivo seguitissimo e apprezzatissimo, la sua passione per il canto è prioritaria, ma durante la chiacchierata alla vita in diretta ha rilasciato dichiarazioni chesi aspettava da un personaggio così riservato come è lui. Al(fonte web)Le travagliate vicende sentimentali di Alche appassionano il pubblico Siamo abituati a vederlo ...

Advertising

shineelite2 : @zetappi @PrimeVideoIT Sì,se lo sono bevuto. E' molto più interessante una serie su Al Bano e Romina Power agli alb… - ParliamoDiNews : Al Bano: `sono innamorato..` , la rivelazione scioccante del cantante | Nessuno lo poteva immaginare #bano… - leeknow_rt : RT @infoitcultura: Reddito di cittadinanza e lavoro, “duello” a distanza fra Al Bano e Lino Banfi: ecco cosa si sono detti - infoitcultura : Reddito di cittadinanza e lavoro, “duello” a distanza fra Al Bano e Lino Banfi: ecco cosa si sono detti - Tsanlicandro : RT @Antiogu60: Il mio consiglio ai vari Al Bano e Briatore: #pagate di più e troverete i lavoratori che vi mancano.Per anni, i giovani sono… -

DirettaNews.it

... il mistero apparentemente celato ad Ale ad altri personaggi come lui, sarebbe presto svelato:... ovvero sin dall'anno della prima apertura e chestati recentemente assunti dei nuovi ...A sparare, cazzo, bisognerebbe andare a prenderli e sparargli, non fosse che gli italianipiù stronzi di loro. Qui il piano è chiaro. Borghese, Briatore, Al. L'ordine è stato dato e la ... Al Bano: "sono innamorato.." , la rivelazione scioccante del cantante | Nessuno lo poteva immaginare Era l'occasione per festeggiare il settantanovesimo compleanno di Al Bano. Durante un'intervista su Rai Uno però il cantante si è lasciato andare a sorprendenti rivelazioni. Dichiara di fare l'amore d ...Dopo la triste e opinabile uscita di Al Bano che si lamenta del fatto che i giovani non vogliono lavorare presso le sue aziende agricole in Puglia, la risposta arriva da un altro pugliese Doc, anzi du ...