Una passeggiata spaziale per AstroSamantha? L’Esa ci spera (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prevista per fine giugno la decisione sulla passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti. A confermarlo all’Ansa il direttore dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Josef Aschbacher: “Potrebbero esserci due attività extra-veicolari, ma al momento non sono ancora state confermate”. Il problema deriverebbe dal fatto che gli astronauti europei, per la loro incursione all’esterno della Stazione spaziale internazionale (Iss) dovrebbero indossare le tute russe Emu, il cui uso è stato però sospeso dalL’Esa dopo la perdita d’acqua avvenuta nella tuta dell’astronauta tedesco Matthias Maurer. In attesa dei risultati delle indagini tecniche, le decisioni sulle passeggiate spaziali sono state rimandate. Tuttavia, l’addestramento di Samantha Cristoforetti è invece avvenuto con le tute (sempre russe) Orlan e, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prevista per fine giugno la decisione sulladi Samantha Cristoforetti. A confermarlo all’Ansa il direttore dell’Agenziaeuropea (Esa), Josef Aschbacher: “Potrebbero esserci due attività extra-veicolari, ma al momento non sono ancora state confermate”. Il problema deriverebbe dal fatto che gli astronauti europei, per la loro incursione all’esterno della Stazioneinternazionale (Iss) dovrebbero indossare le tute russe Emu, il cui uso è stato però sospeso daldopo la perdita d’acqua avvenuta nella tuta dell’astronauta tedesco Matthias Maurer. In attesa dei risultati delle indagini tecniche, le decisioni sulle passeggiate spaziali sono state rimandate. Tuttavia, l’addestramento di Samantha Cristoforetti è invece avvenuto con le tute (sempre russe) Orlan e, ...

