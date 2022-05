Perché chip e supply chain sono il fulcro della sfida tra Usa e Cina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sicurezza, tecnologia, economia: tre direttrici strettamente interconnesse nella corsa allo sviluppo. Durante il viaggio in Corea del Sud, il presidente americano Joe Biden ha visitato una fabbrica Samsung che produce i chip “critici per i nostri due Paesi e settori essenziali dell’economia globale”. Dopodiché il suo omologo Yoon Suk-yeol ha auspicato “un’alleanza economica e di sicurezza” tra Washington e Seoul, basata “sulla tecnologia avanzata e sulla cooperazione delle catene di approvvigionamento”. I semiconduttori più avanzati – quelli coi circuiti sempre più piccoli – sono le motrici dello sviluppo tecnologico, dunque assolutamente strategici per economia e sicurezza. Il tema è in sottotraccia anche durante la visita di Biden in Giappone e traspariva pure dalle sue parole sulla difesa di Taiwan, patria del leader globale TSMC, che produce il 55% ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sicurezza, tecnologia, economia: tre direttrici strettamente interconnesse nella corsa allo sviluppo. Durante il viaggio in Corea del Sud, il presidente americano Joe Biden ha visitato una fabbrica Samsung che produce i“critici per i nostri due Paesi e settori essenziali dell’economia globale”. Dopodiché il suo omologo Yoon Suk-yeol ha auspicato “un’alleanza economica e di sicurezza” tra Washington e Seoul, basata “sulla tecnologia avanzata e sulla cooperazione delle catene di approvvigionamento”. I semiconduttori più avanzati – quelli coi circuiti sempre più piccoli –le motrici dello sviluppo tecnologico, dunque assolutamente strategici per economia e sicurezza. Il tema è in sottotraccia anche durante la visita di Biden in Giappone e traspariva pure dalle sue parole sulla difesa di Taiwan, patria del leader globale TSMC, che produce il 55% ...

nasibislunghi : se io e mia sorella fossimo chip e chop io dovrei essere chop perché sono quella più grande nonostante io abbia la… - PattyRossy70 : @claudio19661441 @BearziCinzia66 Perché non se lo mettono loro dove non batte il sole il Chip ..! - EntropicBazaar : @didimanonegra @Oden_48 Ne riparleremo quando ti infileranno il green pass nel chip come ai piddini svedesi. E non… - FrankCavern : - _Claudio_C_ : @DavideHauner A parte che considero che gli stati che sono indipendenti ed i relativi popoli abbiamo diritto all'au… -