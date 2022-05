L’orrore nei video TikTok della Boiler Summer Cup che umilia le ragazze grasse (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un concentrato di misoginia, cyberbullismo, bodyshaming e grassofobia. Solo con queste parole si può descrivere la challenge che spopola su TikTok per l’estate 2022 in arrivo, che passa con il nome di Boiler Summer Cup ed è l’orrendo tentativo di adescare in discoteca ragazze sovrappeso, postare il video sui social e poi sfidare altri ragazzi a trovarne una di peso ancora maggiore. Un trend disgustoso che tuttavia è già diventato virale. Vi raccomandiamo... Quando Nicola Coughlan ha risposto a chi l'ha chiamata "la cicciona di Bridgerton" L'attrice, dopo l'ondata di body shaming che i leoni da tastiera le hanno riservato è stata costretta a chiedere in un post di smetterla: "Se avet... La ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un concentrato di misoginia, cyberbullismo, bodyshaming e grassofobia. Solo con queste parole si può descrivere la challenge che spopola super l’estate 2022 in arrivo, che passa con il nome diCup ed è l’orrendo tentativo di adescare in discotecasovrappeso, postare ilsui social e poi sfidare altri ragazzi a trovarne una di peso ancora maggiore. Un trend disgustoso che tuttavia è già diventato virale. Vi raccomandiamo... Quando Nicola Coughlan ha risposto a chi l'ha chiamata "la cicciona di Bridgerton" L'attrice, dopo l'ondata di body shaming che i leoni da tastiera le hanno riservato è stata costretta a chiedere in un post di smetterla: "Se avet... La ...

