La Roma vince la Conference League, battuto il Feyenoord 1 a 0. Partita brutta, ma Mourinho la vince con l’esperienza (Di mercoledì 25 maggio 2022) È la coppa di Josè Mourinho, che vince sempre, non importa dove, cosa e come. Che riporta la Roma a un titolo europeo che mancava praticamente da sempre, all’Italia da oltre un decennio: dalla Champions dell’Inter 2010 alla Conference League della Roma 2022. Da Mou a Mou. Ma è soprattutto la coppa della Roma, per Roma. Una città intera in festa, a casa, nelle strade, allo stadio Olimpico gremito senza nessuno in campo, a Tirana in Albania. Così tanto valgono l’1-0 contro il Feyenoord e quel gol di Zaniolo, capitalizzato con 90 minuti bruttissimi, di calcio all’italiana, difesa e contropiede, poi solo catenaccio. Un piccolo pezzo di storia del calcio Romano e Romanista. In fondo, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) È la coppa di Josè, chesempre, non importa dove, cosa e come. Che riporta laa un titolo europeo che mancava praticamente da sempre, all’Italia da oltre un decennio: dalla Champions dell’Inter 2010 alladella2022. Da Mou a Mou. Ma è soprattutto la coppa della, per. Una città intera in festa, a casa, nelle strade, allo stadio Olimpico gremito senza nessuno in campo, a Tirana in Albania. Così tanto valgono l’1-0 contro ile quel gol di Zaniolo, capitalizzato con 90 minuti bruttissimi, di calcio all’italiana, difesa e contropiede, poi solo catenaccio. Un piccolo pezzo di storia del calciono enista. In fondo, anche ...

