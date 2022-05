Corriere: Ibra ha deciso di operarsi al ginocchio per continuare a giocare, il Milan ha pronto il rinnovo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Zlatan Ibrahimovic ha deciso di provarci ancora: se riuscirà a risolvere i problemi al ginocchio, continuerà a giocare. Del resto il Milan ha già pronto il suo rinnovo. Lo scrive il Corriere della Sera. “La verità è che c’è un piano preciso: Zlatan si sottoporrà a giorni, forse già in settimana, a un intervento in artroscopia con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema, generato non da un trauma ma dall’usura. Tutto dipende dalla risposta che darà il ginocchio dopo questo intervento, ma soprattutto dalla prognosi. Una cosa però è certa: Zlatan ci vuole provare. Tant’è che sta accelerando i tempi: sceglie di andare sotto i ferri ora, anziché partire subito per le meritate vacanze, proprio per farsi trovare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Zlatanhimovic hadi provarci ancora: se riuscirà a risolvere i problemi al, continuerà a. Del resto ilha giàil suo. Lo scrive ildella Sera. “La verità è che c’è un piano preciso: Zlatan si sottoporrà a giorni, forse già in settimana, a un intervento in artroscopia con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema, generato non da un trauma ma dall’usura. Tutto dipende dalla risposta che darà ildopo questo intervento, ma soprattutto dalla prognosi. Una cosa però è certa: Zlatan ci vuole provare. Tant’è che sta accelerando i tempi: sceglie di andare sotto i ferri ora, anziché partire subito per le meritate vacanze, proprio per farsi trovare ...

Advertising

napolista : Corriere: #Ibra ha deciso di operarsi al ginocchio per continuare a giocare, il Milan ha pronto il rinnovo A giorn… - sportli26181512 : CorSera: 'Ibra, mai arrendersi al dolore. Si opera per continuare a giocare': 'Ibra, mai arrendersi al dolore. Si o… - JoelDEmanuele : @Corriere Era quello che e Ibra oggi spaccone come pochi - GiambaLibero : Anvedi i milanisti che se menano tra loro ! - ToninoCommis : @Corriere ibra ha sbagliato bersaglio perché la colpa non è del turco ma di marmotta. piuttosto perché non fa manda… -