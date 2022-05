Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi lascia il programma: ieri l'ex marito è stato scarcerato (Di martedì 24 maggio 2022) Guendalina Tavassi ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022: la naufraga ha raccontato di avere delle cose urgenti da risolvere. ieri, 23 maggio, Guendalina Tavassi ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022: la naufraga, cogliendo di sorpresa il pubblico da casa, ha spiegato di non poter continuare il suo percorso. Guendalina ha raccontato di avere delle cose urgenti da risolvere, questioni di cui aveva parlato ad Ilary quando aveva accettato di partecipare al programma. Al pubblico da casa non è sfuggito che proprio ieri, Umberto D'Aponte, l'ex marito della naufraga, è stato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022)hato l'dei: la naufraga ha raccontato di avere delle cose urgenti da risolvere., 23 maggio,hato l'dei: la naufraga, cogliendo di sorpresa il pubblico da casa, ha spiegato di non poter continuare il suo percorso.ha raccontato di avere delle cose urgenti da risolvere, questioni di cui aveva parlato ad Ilary quando aveva accettato di partecipare al. Al pubblico da casa non è sfuggito che proprio, Umberto D'Aponte, l'exdella naufraga, è...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tanti auguri Carmen, regina dei proverbi rivisitati e degli aforismi sbagliati ???? #Isola - duca1072 : RT @regno_disoleil: Quando vedo questi ritorni mi rendo conto che servirebbe un edizione All stars con il meglio dei concorrenti di questi… - cbmontello : Anche in un isola remota.....nel sud dei Caraibi, sventola bandiera rossonera - soccorsa_de : RT @Mrs__Dimples: Un grande applauso per Alessandro che confermando la sua decisione dimostra l’enorme senso del dovere, una grande persona… - soccorsa_de : RT @itsmc17: DOPO L’ISOLA VOGLIO LA REUNION DEI TAVASSI CON CARMEN E ALESSANDRO A ROMA #isola -