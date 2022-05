In Spagna il Green pass europeo sarà obbligatorio fino al 15 giugno (Di martedì 24 maggio 2022) Le regole di viaggio da conoscere: . Tutte le informazioni utili. Eliminato da tempo per accedere ai luoghi pubblici, in Spagna il Green pass europeo, per entrare nel Paese, è ancora richiesto. Come del resto in Italia. Scopriamo le ultime novità sulla normativa spagnola. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 24 maggio 2022) Le regole di viaggio da conoscere: . Tutte le informazioni utili. Eliminato da tempo per accedere ai luoghi pubblici, inil, per entrare nel Paese, è ancora richiesto. Come del resto in Italia. Scopriamo le ultime novità sulla normativa spagnola. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

lagenziaviaggi : Giugno è alle porte e la sfida dell’estate mediterranea vede #Italia, #Spagna e #Grecia ai blocchi di partenza nel… - gslf_dev : RT @anteo_AI: #Related #Topics per il #SpanishGP #schumacher #astonmartin #leclerc #mercedes #redbull #russel #greenredbull #sainz #essere… - anteo_AI : #Related #Topics per il #SpanishGP #schumacher #astonmartin #leclerc #mercedes #redbull #russel #greenredbull… - MarcelloVivace : Spagna continua la contronarrativa più aggressiva d'Europa: dopo il NO al green pass e la difesa dei diritti da par… - rosarioruocco3 : RT @Mary85835083: In Spagna,dopo il NO totale al green pass e la difesa dei diritti fondamentali da parte della Corte Costituzionale,il par… -