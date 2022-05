Andrea Bocelli canta al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker a Portofino: gli sposi ballano un lento sulle note di Elvis -VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scorso fine settimana, Portofino è stata la cornice da favola del matrimonio tra Kourtney Kardashian e il batterista Travis Barker. Dopo essersi giurata amore eterno già a Las Vegas e a Santa Barbara, la coppia ha scelto l’Italia per la loro grande cerimonia, organizzata a Castello Brown con la complicità di Dolce & Gabbana. Ospite musicale all’evento è stato Andrea Bocelli, accompagnato al pianoforte dal figlio Matteo, che ha regalato agli sposi un romantico momento sulle note di Can’t Help Falling In Love di Elvis Presley. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scorso fine settimana,è stata la cornice da favola deltrae il batterista. Dopo essersi giurata amore eterno già a Las Vegas e a Santa Barbara, la coppia ha scelto l’Italia per la loro grande cerimonia, organizzata a Castello Brown con la complicità di Dolce & Gabbana. Ospite musicale all’evento è stato, accompagnato al pianoforte dal figlio Matteo, che ha regalato agliun romantico momentodi Can’t Help Falling In Love diPresley. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

