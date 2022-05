Tragedia a Modena | bambina di 4 anni precipita dal settimo piano e muore

Advertising

CorriereUmbria : +++Tragedia a Modena, bimba cade dal balcone e perde la vita #modena #bambina #morta - cotoelgyes : Bimba di 4 anni cade dal balcone e muore: tragedia a Modena - infoitinterno : Tragedia a Modena, bambina perde la vita cadendo dal balcone - infoitinterno : Modena, tragedia in via Giardini: bimba precipita e muore cadendo dal settimo piano - infoitinterno : Tragedia a Modena: bimba di 4 anni cade dal balcone al settimo piano e muore -

Nella mattinata di lunedì 23 maggio, intorno alle nove, si è verificata una: una bambina di quattro anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto da una finestra dell'abitazione di famiglia, situata al settimo piano di una palazzina di via Giardini. In casa ...questa mattina in via Cardarelli a, nella prima periferia cittadina, dove una bambina di 4 anni è caduta dal balcone dell'appartamento in cui abitava, al settimo piano, morendo sul ...Sulla dinamica della tragedia, indagano gli uomini della Polizia di Stato. Via Cardarelli, Modena – Nanopress.it Due anni fa la famiglia della bambina era stata colpita da un altro tremendo lutto: il ...Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si trovava in una struttura di accoglienza per i profughi Invece, l’ultimo barlume di speranza non si è ancora spento per un bambino di 2 anni che ...