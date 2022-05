Straordinario Ribery | canta Pisciaiuolo morirò su una bici da bambino

Advertising

Grande euforia a Salerno il giorno dopo l'ultima giornata di campionato che ha permesso alla Salernitana la permanenza in Serie A: Franckha festeggiato cantando i cori della curva su una bicicletta da bambino.Coulibaly,, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Perotti. All.: ... La salvezza della Salernitana sarebbe un evento, senza mezze misure: praticamente ... Ribery torna a disposizione: FR7 vuole dare il suo contributo contro l'Udinese Franck Ribery è stato filmato mentre pedalava per le strade di Salerno mentre cantava una canzone popolare locale dopo la sopravvivenza sigillata della Salernitana nell'ultimo giorno della campagna. L ...A Salerno si parla a bassa voce. Testa, cuore e gambe rivolte a domenica sera per centrare quel sogno chiamato salvezza. Una chimera fino a pochi mesi fa, diventata nel corso delle settimane ...