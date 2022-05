Ilaria Capua | «Con la peste suina rischiamo il lockdown dei maiali e il blocco dell’export»

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il virus dellanon si trasmette all’uomo né per via diretta (con il contatto) né indiretta (attraverso gli alimenti). Ma proprio per questo, spiega oggi la scienziatain un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, non c’è un vaccino efficace. Il virus circola da anni nell’Europa Centrale, ha provocato gli abbattimenti dei cinghiali a Roma e se entrasse nella filiera alimentare del suino in Italia sarebbe un disastro. Perché, spieganel colloquio con Massimo Sideri, si rischierebbe ildei: «Mi auguro che non succeda, ma il mercato dei prodotti di origine animale funziona così. Sarebbe un disastro, perché vorrebbe dire bloccare tutta la filiera, posti di lavoro. Se non hai un vaccino è molto difficile controllare la ...