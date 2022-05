Il Bari studia il colpo dal Napoli | può arrivare in prestito

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ildi Luigi De Laurentiisquella che sarà la rosa in vista del prossimo anno, che vedrà i pugliesi tornare in Serie B dopo diverse stagioni. Proprio con il, l’altro club della famiglia De Laurentiis, potrebbe svilupparsi un’interessante asse di mercato. A tal proposito, già sono svariati i nomi accostati alla società pugliese che, al netto della questione multiproprietà, punterà subito il salto di categoria. Stando a quanto si apprende da Il Quotidiano della Puglia, uno dei nomi che interessano i galletti è Alessandro Zanoli. Alessandro Zanoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Il– si legge – punta forte sul difensore, ma potrebbe decidere unin Serie B alper farlo giocare con maggiore continuità e averlo più forte ed esperto ...

Advertising

rod0daktylose0s : da persona che vive vicino a bari e ci studia mi sto spaccando dal ridere - milionediscale : qualcuno di voi studia giurisprudenza all'università di Bari? potete interagire con questo tweet ? - sparkIylino : ma non è che qualcuno di voi studia lingue alla Aldo moro di Bari x caso -

Telebari

Le prove scritte si sono svolte nel mese di luglio del 2021 in 6 sedi diverse (, Bologna, ... scritta con la bomboletta spray: "Fotti il sistema:!". Massimo Carpegna Da anni Lapressa.it ...... l'associazione di ricerca scientifica e di citizen scienze chee monitora la presenza dei ... in particolare a, a Kotor in Montenegro e a Valona in Albania. Con il progetto BioTourS la JDC ... Bari, l'Università studia il terrorismo con l'aiuto della NATO: parte il Master all'Ateneo Il Csnr vuole l’intervento delle istituzioni per prevenire «l’emergenza sociale in arrivo». Preoccupate le aziende, la senatrice Piarulli (M5s) chiederà la stabilizzazione del bonus in Parlamento ...Con l'edizione 2022 del Medimex, il festival internazionale di musica promosso da Puglia Sounds, tornano le attività di formazione rivolte ad artisti e operatori musicali e le attività professionali.