Scontri tifosi durante Spezia-Napoli | Gravina | “Episodio indegno | ora risposta forte” 

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quello che è avvenuto oggi a Laè assolutamente, non ci possono essere giri di parole”. Al telefono con l’ANSA, Gabriele, presidente della Federcalcio, esprime con vigore disapprovazione e disappunto per quanto avvenuto allo stadio Picco. “Il calcio – aggiunge– non può essere ostaggio di incivili e violenti: ladelle istituzioni deve essere forte e coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il tutto era cominciato già almeno mezz'ora prima della gara sul viale Garibaldi, nei pressi dello stadio stadio, c'erano stati deglifradel Napoli su due pulmini e gruppetti locali. ...A piegare la squadra di Thiago Motta in un match interrotto per oltre dieci minuti nel primo tempo (a causa ditra) sono Politano, Zielinski e Demme, tutti a segno prima del riposo. ...Alla squadra di Nicola, per salvarsi, basta battere, davanti a un Arechi pieno di 30.000 tifosi, l’Udinese ... i sardi perché hanno una migliore differenza reti generale (gli scontri diretti sono in ...Riccardo Cucchi, giornalista, ha commentato quanto è accaduto nel corso della partita tra lo Spezia e il Napoli.