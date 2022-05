Bancomat, è reato prendere soldi trovati allo sportello? (Di domenica 22 maggio 2022) La dimenticanza allo sportello potrebbe indurre in tentazione il prossimo prelevatore della fila. Può prendersi lui i soldi? Il servizio Bancomat è stato indubbiamente una felice invenzione. Innanzitutto ci. ha consentito di guadagnare del tempo in più facendocene risparmiare altrettanto; pensiamo alle numerose file, brevi o lunghe che siano, in banca o all’ufficio postale, mentre si consumano inutilmente L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 22 maggio 2022) La dimenticanzapotrebbe indurre in tentazione il prossimo prelevatore della fila. Può prendersi lui i? Il servizioè stato indubbiamente una felice invenzione. Innanzitutto ci. ha consentito di guadagnare del tempo in più facendocene risparmiare altrettanto; pensiamo alle numerose file, brevi o lunghe che siano, in banca o all’ufficio postale, mentre si consumano inutilmente L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Apprezzolagente : @AlbertoLetizia2 Esiguità del reato è la più grande puttanata come tesi difensiva, che mi ha sempre divertito. 'C… - giorgio704 : @mbartolotta63 anche dare 25 mila euro al tuo cane, in nero e in contanti non è reato, ma se tu malauguratamente pr… -