Bronzo europeo di gioia | Dell’Aquila mostra su Instagram la medaglia nel taekwondo

(Di sabato 21 maggio 2022) Manchester – Sorride sulla sua pagina ufficialeil campione olimpico di. Ai Campionati Europei in corso a Manchester, Vitomette la collo uno splendidonei 58 kg. Lo festeggia con un sorriso pieno e soddisfatto,ndo lavinta: “Il meglio deve ancora venire”. Così scrive fiero e convinto delle proprie possibilità, già ampiamentete alle Olimpiadi. Alla ‘Regional Arena’ è stata una battaglia con gli avversari per tutta la giornata di ieri. Ai quarti di finale l’azzurro ha battuto per 20-8 l’ungherese Sharif Salim, mentre in semifinale è stato sconfitto al golden round dal francese Cyrian Ravet. Dopo l’oro di Tokyo, questo è il primo alloro del ritorno alle gare. Ne aggiunge uno nella bacheca dedicata agli ...