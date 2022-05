Biden apre il fronte con la Cina Alleanza militare-tech con Seul e Tokyo

Advertising

Sil'87° giorno di guerra in Ucraina. Dopo la conquista dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, Kiev ... Tra loro anche il presidente Joe, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e l'attore ...L'Ucrainadue nuove rotte terrestri per trasportare cibo, Zelensky: "22 milioni di tonnellate ... La Russia vieta l'ingresso a mille statunitensi, tra cuie il capo della Cia. La diretta di ... Tra Stati Uniti e Venezuela inizia l’ora del disgelo: dialogo e sanzioni meno dure L'escalation, collegata alla guerra fra Russia e Ucraina, continua. Mosca ha vietato l'ingresso nel Paese a 963 cittadni americani, compresi il presidente Joe Biden, il capo della Cia William Burns, i ...Quasi mille cittadini americani, a partire da Joe Biden, ma anche personalità non politiche come Mark Zuckerberg e Morgan Freeman, non potranno più mettere piede in Russia. Il bando ...