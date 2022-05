Sicilia, Meloni ricandida Musumeci: 'Ha lavorato bene, la coalizione non ha proposto alternative' (Di venerdì 20 maggio 2022) Giorgia Meloni sa che in questo momento guida il partito che gode del maggior gradimento in Italia, con l'avvicinarsi delle elezioni la leader di Fratelli d'Italia sta quindi aumentando la frequenza ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) Giorgiasa che in questo momento guida il partito che gode del maggior gradimento in Italia, con l'avvicinarsi delle elezioni la leader di Fratelli d'Italia sta quindi aumentando la frequenza ...

