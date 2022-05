Di Maria Juve, l’argentino ha rifiutato lo United: vicino il sì ai bianconeri (Di venerdì 20 maggio 2022) Di Maria Juve, l’esterno argentino dice sì ai bianconeri. Per chiudere l’affare ora manca soltanto questa cosa Di Maria ha detto sì alla Juve e no allo United. Il Fideo sarebbe entusiasta di iniziare una nuova avventura in Italia. I bianconeri ora stanno cercando di strappare uno sconto dalle richieste d’ingaggio del giocatore. La distanza non è elevata e si potrebbe accelerare tanto da far arrivare la fumata bianca a giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Di, l’esterno argentino dice sì ai. Per chiudere l’affare ora manca soltanto questa cosa Diha detto sì allae no allo. Il Fideo sarebbe entusiasta di iniziare una nuova avventura in Italia. Iora stanno cercando di strappare uno sconto dalle richieste d’ingaggio del giocatore. La distanza non è elevata e si potrebbe accelerare tanto da far arrivare la fumata bianca a giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

